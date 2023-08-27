Запуск чипа Snapdragon 8cx Gen 4 от Qualcomm может задержаться из-за технических сложностей с разработкой собственных ядер Oryon.

Американская компания Qualcomm, известный производитель систем на кристалле (SoC), столкнулась с непредвиденными трудностями в разработке собственных ядер Oryon, что может повлечь за собой задержку в запуске чипа Snapdragon 8cx Gen 4. Этот инцидент может иметь значительные последствия для компании и рынка мобильных технологий в целом.

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Согласно информации, анонсированные в 2022 году ядра Oryon должны были стать прямым конкурентом серии Apple M-серии. Однако последние отчеты свидетельствуют о неполадках в их разработке. Подробности проблем не раскрываются.

Qualcomm занимает важное положение на рынке 5G-чипов, однако задержка в запуске Snapdragon 8cx Gen 4 может позволить конкурентам, включая Apple, выйти на передний план. Ранее упоминалось, что запуск чипа может быть отложенным из-за предстоящего выпуска Apple M3. Это может означать, что официальная презентация Snapdragon 8cx Gen 4 состоится лишь в середине 2024 года.

Эти события представляют собой значимую веху в индустрии мобильных технологий и могут повлиять на конкурентоспособность Qualcomm на рынке.