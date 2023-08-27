Исследователи из Сингапурского университета разработали ультратонкий аккумулятор для "умных" контактных линз, который использует биосовместимые материалы и способен заряжаться даже от человеческих слез.

Специалисты из Сингапурского университета добились значительного прорыва в разработке источника питания для "умных" контактных линз, позволяющего решить актуальную проблему компактных источников энергии. Этот шаг обещает улучшить функциональность и удобство использования подобных устройств.

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Согласно информации, представленной газетой The Washington Post, умные контактные линзы становятся всё более популярными в современном мире. Они предоставляют пользователю возможность решать разнообразные задачи, однако одной из ключевых проблем в их разработке является обеспечение надежного источника питания. Исследователи из Сингапурского университета представили ультратонкий аккумулятор, который решает эту проблему.

Новый аккумулятор обладает рядом уникальных характеристик. Он изготовлен из биосовместимых материалов с покрытием на основе глюкозы, что делает его экологически безопасным. Аккумулятор взаимодействует с ионами натрия и хлорида в солевом растворе, в котором, как правило, оставляются контактные линзы на ночь. Он содержит внутри себя воду, которая действует как проводник электрического тока.

Значительным достижением является также способность аккумулятора заряжаться от человеческих слез, так как они также содержат ионы натрия и калия. В то время как активное использование аккумулятора обеспечивает примерно 12 часов работы.

Этот прорыв в разработке источника питания для "умных" контактных линз обещает значительно улучшить их функциональность и долговечность, а также расширить горизонты возможных применений таких устройств.