В США наблюдается второе пришествие компакт-дисков благодаря интересу молодого поколения.

реклама

В Америке наблюдается неожиданный и интересный тренд – молодое поколение стало активно приобретать компакт-диски (CD), возвращаясь к этому старому формату для хранения музыки. Согласно материалам газеты The Washington Post, этот всплеск интереса придает CD новую жизнь.

Время, казалось бы, унесло за собой эру CD дисков, заменив их более современными и удобными цифровыми платформами для прослушивания музыки. Но молодое поколение, представители поколения Z, решили пойти в некотором роде против течения, создав тренд, связанный с возвратом к старым добрым компакт-дискам.

Этот неожиданный интерес объясняется несколькими факторами. Во-первых, многие молодые коллекционеры предпочитают аналоговый формат для хранения музыки, подчеркивая свою приверженность к классическому стилю. В связи с этим CD и винил стали объектами вожделения.

Согласно The Washington Post, молодые люди приобретают CD для хранения музыки своих любимых исполнителей. Однако стоит отметить, что они не просто складывают диски в шкафы – они реально используют их. Доступные плееры позволяют воспроизводить музыку с CD, и этот аспект придает процессу дополнительную значимость.

Сравнительно недорогие и доступные CD плееры можно встретить в продаже, что способствует возвращению интереса к этому формату. Коллекционеры также часто приобретают CD вторично – в магазинах, на блошиных рынках или онлайн. Такой способ позволяет им собирать именно те альбомы, которые вызывают наибольший интерес, а также создавать свою собственную музыкальную коллекцию.

Это явление отражает общий тренд возвращения к аналоговым носителям в цифровой эпохе. Возможно, именно в этом формате молодое поколение находит уникальность и аутентичность, которые часто отсутствуют в цифровом мире.