Firefox 116 добавил удобную функцию для пользователей: импорт 73 дополнений из Google Chrome, обеспечивая персонализацию браузера и улучшая опыт использования

С возникновением версии Firefox 116, опция импорта дополнений из других браузеров стала доступной для некоторых пользователей. Эта функция позволяет переносить расширения из других браузеров, аналогично тому, как это делается с закладками, настройками и историей посещений.

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Чтобы включить данную функцию, пользователи могут воспользоваться параметром "browser.migrate.chrome.extensions.enabled" в разделе about:config. После активации параметра появится соответствующая опция в диалоге импорта данных из других браузеров.

На текущий момент доступен перенос 73 дополнений из браузера Chrome. Эти дополнения соответствуют списку сопоставления идентификаторов, что позволяет им успешно функционировать в обоих браузерах.

Новая версия Firefox 116, которая была выпущена в начале августа, также представила другие улучшения. В частности, теперь пользователи могут использовать буфер обмена для переноса файлов из операционной системы. Однако следует отметить, что поддержка операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и macOS 10.12, 10.13, 10.14 была прекращена.

Разработчики также выпустили обновление Firefox 116.0.3, которое устраняет проблему зависания браузера после отправки поисковых запросов в Google.