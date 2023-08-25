НАСА опубликовало первые карты данных со своего прибора миссии TEMPO, запущенного в космос ранее в этом году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) представило значимый шаг в направлении экологического мониторинга атмосферы над Северной Америкой. Были опубликованы первые карты данных, полученные с помощью прибора TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), запущенного в космос в начале этого года. Этот инновационный инструмент с высоты 35,5 тысяч км над экватором предоставляет информацию о ключевых загрязнителях воздуха над континентом.

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TEMPO находится на высоте, которая позволяет непрерывно мониторить состояние атмосферы над Северной Америкой, обладая разрешением в несколько квадратных километров. Этот прибор особенно важен для выявления разнообразных загрязнений, включая выбросы от транспорта, газы, образующиеся при лесных пожарах и вулканических извержениях, а также воздействие удобрений на агрокультуры.

TEMPO предоставит не только важные данные для научных исследований, но и практическую пользу для общества. С помощью собранных данных учёные смогут оценить воздействие загрязнителей на здоровье людей и создать точные карты загрязнения воздуха для различных регионов. Эти карты будут передаваться партнёрским агентствам, таким как Агентство по охране окружающей среды и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, которые занимаются мониторингом и прогнозированием качества воздуха.

Пусковая установка SpaceX Falcon 9 доставила TEMPO на орбиту в апреле этого года на борту спутника Maxar Intelsat 40e. Ежечасное сканирование атмосферы сверху позволяет TEMPO выявлять загрязнители, которые обычно остаются незамеченными. Спектрометр, использованный в приборе, способен обнаруживать различные газы, включая диоксид азота, озон, формальдегид, аэрозоли и другие важные компоненты атмосферы.

Новая технология уже продемонстрировала свой потенциал, предоставив первые карты концентрации газообразного диоксида азота над различными регионами Северной Америки, включая города и транспортные артерии. Эти данные будут служить ценным ресурсом для экологических исследований и принятия мер для улучшения качества воздуха в будущем.

TEMPO - это результат плодотворного сотрудничества между НАСА и Смитсоновской астрофизической обсерваторией в Кембридже, и его запуск стал важным этапом в понимании экологических аспектов атмосферы и их воздействия на здоровье человека и окружающую среду.