Инструмент создан в рамках ремейка NovaOS для Linux Mint

Разработчик с псевдонимом NickV представил новую утилиту под названием Color Manager, способную эффективно перекрашивать пакеты SVG-иконок и темы для операционной системы Linux. Этот инструмент был разработан специально для ремейка Linux Mint под именем NovaOS, который находится в разработке этим же автором.

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Color Manager представляет собой удобный конвейер для настройки цветов иконок, тем и обоев. С помощью этой утилиты вы сможете:

Редактировать наборы SVG-иконок, выбирая из предустановленных цветовых палитр, таких как Nord или Dracula, или настраивая собственные. Можно задавать оттенок, насыщенность и прозрачность.

Задавать настраиваемые фоны для иконок с возможностью выбора цвета и скругления углов.

Изменять цветовые схемы готовых тем, выбирая из палитр или создавая собственные. Эта функция применима ко всем темам, основанным на SVG, CSS, PNG, JPG и XML.

Перекрашивать обои, используя различные цветовые палитры, а также извлекать палитру из существующих обоев.

Утилита предоставляет возможность использовать функции как через код, так и через графический интерфейс, что особенно удобно для менее опытных пользователей. Основной код инструмента написан на языке программирования Python и доступен для ознакомления на платформе GitHub.

Color Manager все еще находится в активной разработке, и более подробная документация по его функциям будет предоставлена позже. Впрочем, пользователи уже сейчас могут оставлять свои запросы на добавление дополнительных функций. А опытных разработчиков, знакомых с подобными проектами, автор приглашает присоединиться к команде Color Manager.