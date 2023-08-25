рассказал глава Instagram** Адам Моссери.

Важные изменения произошли в популярной социальной сети Instagram, связанные с её дополнительным приложением "Threads". Глава Instagram, Адам Моссери, объявил, что веб-версия "Threads" стала доступной для всех пользователей. Теперь пользователи имеют возможность публиковать сообщения, ставить лайки, комментировать публикации и просматривать свою ленту прямо из браузера, как сообщает The Verge.

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Для входа в сервис достаточно использовать свой логин и пароль от аккаунта Instagram. Альтернативно, можно воспользоваться QR-кодом или скачать приложение "Threads" для устройств на iOS и Android.

Первоначально пользователи веб-версии имели доступ только к просмотру профилей других пользователей. Новый интерфейс стал ближе к мобильному приложению, хотя некоторых функций, таких как редактирование профиля, все еще не хватает. Представители компании утверждают, что функциональность будет постепенно расширяться.

Компания Meta (ранее известная как Facebook) запустила "Threads" 6 июля. Приложение стало доступно в Google Play и App Store. Пользователи в России могут использовать сервис через VPN, а также создавать аккаунты. Официальные представители Роскомнадзора пока не видят необходимости в блокировке платформы на территории страны.

С появлением более длительной статистики, связанной с "Threads", появилось множество аналитических материалов, пытающихся разъяснить неудачи новой социальной платформы. Несмотря на быстрый рост аудитории до 10 миллионов пользователей за семь часов и достижение отметки в 100 миллионов регистраций через неделю, платформа начала терять пользователей с такой же скоростью. Многие издания, такие как Time, Financial Times и PR Daily, выразили мнение о нехватке концепции и оригинальности, сырости продукта и отсутствии проработанности.