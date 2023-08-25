Better.com, цифровой ипотечный кредитор, известный своим спорным увольнением 900 сотрудников через Zoom, столкнулся с неудачным дебютом на бирже Nasdaq. Акции компании упали на 93% после слияния с Aurora Acquisition Corp.

Цифровой ипотечный кредитор Better.com, ставший известным своим спорным решением массово уволить 900 сотрудников через платформу Zoom в начале текущего года, столкнулся с трудным стартом на фондовом рынке. После своего дебюта на бирже Nasdaq под торговым символом BETR, акции компании рухнули на невероятные 93%.

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Слияние с Aurora Acquisition Corp предвещало позитивный старт, но к середине торгового дня цены на акции упали с более чем $16 до всего лишь $1,19. Этот неудачный старт на бирже соответствует трудностям на рынке недвижимости США, где высокие ставки по ипотечным кредитам и ограниченное предложение оказали влияние на ситуацию.

История компании Better.com оказалась запутанной, включая контроверзные массовые увольнения и конфликты в руководстве. Эти факторы, кажется, сыграли роль в подорвавшем доверие инвесторов дебюте на бирже.