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Sony выкупает производителя игровых наушников Audeze
Компания Sony Interactive Entertainment объявила о своем намерении приобрести Audeze, известного производителя наушников высокого класса, специализирующегося на продукции для геймеров и профессионалов в области аудио

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Sony Interactive Entertainment  планирует приобрести Audeze, известного производителя высококлассных игровых наушников. Это стратегическое решение отражает стремление Sony укрепить свои позиции в мире игровой аудиотехники.

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Audeze, компания, базирующаяся в Калифорнии, славится своими наушниками премиум-класса, которые завоевали положительные оценки и экспертов, и пользователей. Основной фокус Audeze – это разработка аудиотехники для геймеров и профессионалов в области звука. Согласно планам, Audeze продолжит выпускать игровые наушники и для других платформ, включая, возможно, продукты для Xbox. Однако стоит подчеркнуть, что данное слияние не ограничится эксклюзивностью на одной платформе.

Обе компании выразили оптимистичные настроения относительно этого сотрудничества. Партнерство предоставит Audeze широкие возможности для расширения своего бизнеса, используя при этом богатый опыт и влияние Sony в мире игр. Генеральный директор Audeze, Санкар Тиагасамудрам, выразил уверенность в том, что данное сотрудничество улучшит звуковое сопровождение игр на платформе PlayStation.

Детали о сделке, такие как цена и временные рамки, пока остаются в тайне, но это событие точно вызывает интерес и обещает интересные перспективы для обеих компаний в сфере игровой аудиотехники.

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#новости #sony #наушники
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