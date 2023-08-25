SSD Samsung 990 Pro: Приготовьтесь к 4 ТБ скорости на уровне 7 Гбайт/с

Самсунг снова радует своих фанатов - на горизонте появилась новая версия SSD 990 Pro, и на этот раз это будет громадный накопитель с емкостью 4 ТБ. Это как раз та новость, которую ждали многие, ведь их предыдущие модели этой линейки уже успели завоевать признание благодаря своей высокой производительности.

реклама

990 Pro - это настоящий монстр скорости, и эта новая версия впечатляет сразу несколькими параметрами. Во-первых, она сохраняет интерфейс PCIe 4.0, который уже доказал свою эффективность. А скорость чтения и записи у этой новой модели будет порядка 7 450 МБ/с и 6 900 МБ/с соответственно. Это значит, что загрузка приложений, передача данных и работа с файлами станут еще более быстрыми и плавными.

Но производительность не ограничивается только скоростью. Для тех, кто интересуется более сложными задачами, SSD 990 Pro 4 ТБ обещает скорость произвольной записи на уровне 1 400 000 IOPS при чтении и 1 550 000 IOPS при записи. Это позволит обрабатывать большие объемы данных с минимальной задержкой, что особенно важно для профессионалов и энтузиастов.

Интересно, что новая версия останется верной своим корням и сохранит легендарное качество линейки. Появление 4-Тбайтной версии позволит обеспечить пользователей еще большим пространством для хранения данных. Так что, если вы ожидали еще более мощного и емкого SSD, то Samsung 990 Pro с емкостью 4 ТБ точно стоит обратить внимание. Ждем более подробной информации о нем в ближайшее время!