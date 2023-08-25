Parallels Desktop 19, последняя версия программы для виртуализации на Mac, была представлена в преддверии предстоящего выхода крупной версии macOS.

Последняя версия программы виртуализации Parallels Desktop 19 для Mac была выпущена перед выходом новой версии macOS. Несмотря на то, что это обновление не является революционным, оно предоставляет множество полезных улучшений для тех, кто хочет работать с Windows или Linux на своих Mac-компьютерах и ноутбуках.

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Одной из значимых новых возможностей является использование Touch ID для входа в виртуальную машину Windows. При этом пароль Windows будет надежно защищен в "связке ключей" на Mac. Важно отметить, что эта функция применяется только для входа в виртуальную машину и не обеспечивает полную интеграцию Touch ID с Windows.

Среди других улучшений, Parallels Desktop подготовлен к совместимости с будущей версией macOS Sonoma, а также внесены исправления, повышающие производительность виртуальных машин macOS на процессоре Apple.

Поддержка различных дистрибутивов Linux была расширена, а поддержка OpenGL обновлена до версии 4.1. В новой версии также проведен ребрендинг с использованием новых элементов дизайна.