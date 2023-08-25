Китайские видеокарты Moore Threads научились работать с DirectX 11 Даже появилась поддержка Dota

В свежем обновлении GPU MTT S80 произошли интересные изменения. Китайские видеокарты Moore Threads теперь с легкостью работают с DirectX 11, а также получили улучшенные возможности DisplayPort для вывода качественных изображений с разрешением 4K и частотой 144 Гц. Основная стабильность работы также была доработана.

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Помимо этого, список совместимых игр расширился, и на видеокартах MTT можно наслаждаться популярными проектами, такими как Genshin Impact, Dota 2 и даже Call of Duty Modern Warfare 3. Важно отметить, что несмотря на то, что видеокарты MTT пока не представлены за пределами Китая, они привлекают внимание энтузиастов и обзорщиков.

Хотя конечно, в сравнении с главными конкурентами, такими как GeForce и Radeon, у Moore Threads все еще есть некоторые недоработки. Тем не менее, включение поддержки DX11 для MTT открывает перед ними новые перспективы, особенно на внутреннем рынке Китая.

К слову, на тему Китая: компания Xiaomi Corp недавно получила одобрение от государственного планового комитета страны на начало производства электромобилей.