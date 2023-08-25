На рынке криптовалют наблюдается ухудшение для майнеров. Согласно AltIndex, компании, добывающие крипту, потеряли 30% ценности, снизившись с $9,5 млрд до $6,7 млрд

Тяжёлые времена на рынке криптовалют и майнеры вынуждены сталкиваться с убытками. Согласно данным от AltIndex, компании, занимающиеся добычей криптовалюты, потеряли ценность на 30%, упав с $9,5 миллиарда до $6,7 миллиарда. Пятерка крупнейших компаний утратила $2,8 миллиарда из-за спада биткоина, и доходы упали значительно.

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Капитализация компаний Riot и Marathon сократилась на 31% и 25% соответственно, достигнув $1,92 миллиарда и $1,83 миллиарда. Акции Riot упали на половину с июля, но за год капитализация выросла на 200%. Canaan, Hut 8 и Cipher Mining также ощутили убытки.

По информации от Glassnode, доходы майнеров упали до отметки $170 миллионов. В связи с этим, майнеры вынуждены продавать свои биткоины на биржах, что приводит к сокращению запасов добытой криптовалюты.

Майнеры также сталкиваются с необходимостью предоставления облачных вычислительных услуг и обслуживания геймеров для поддержания своего бизнеса. Операции "акции в обмен на финансирование" становятся всё популярнее, и во втором квартале 12 крупнейших компаний, включая Marathon и Riot, собрали $440 миллионов через продажу акций, что на 60% больше, чем в первом квартале. Всего с начала 2021 года майнеры привлекли более $4,9 миллиарда, согласно данным Bloomberg.