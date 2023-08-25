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Pixel 8 Audio Eraser позволяет очищать видеозаписи от нежелательных звуков
Смартфоны серии Pixel 8 от Google получили новую функцию "Audio Eraser", аналогичную Magic Eraser для фотографий. Эта инновация позволяет очищать видеозаписи от нежелательных звуков, удалять фоновый шум и выделять важные аудиоэффекты

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Смартфоны серии Pixel всегда славились своими инновационными фотографическими возможностями, и в этом году Google продолжает радовать пользователей новыми функциями. Одной из таких функций для смартфонов Pixel 8 стала "Audio Eraser" - аналог функции Magic Eraser, но для видеозаписей.

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Если Magic Eraser позволяет удалять нежелательные объекты с фотографий и заполнять пробелы, используя искусственный интеллект, то Audio Eraser делает то же самое, но для звуков в видеозаписях. Это означает, что пользователи теперь могут очищать свои видео от нежелательных звуков или выделять наиболее важные аудиоэффекты.

Функциональность "Audio Eraser" предоставляет ряд возможностей. Например, если в вашей видеозаписи попали нежелательные звуки, такие как фоновый шум, крики или другие аудио помехи, вы можете легко избавиться от них. Также, если вы хотите сосредоточиться на определенных звуках в видео, вы можете ослабить остальные звуки, чтобы создать более четкую и качественную аудиозапись.

Для примера, представьте, что вы записали видео на футбольном матче, но фоновый шум толпы или болельщиков соседнего места испортил звук. С "Audio Eraser" вы сможете легко убрать этот нежелательный шум и получить чистое аудио. Или, наоборот, вы можете усилить звуки реакции ваших друзей во время захватывающей игры, минимизировав фоновый шум стадиона.

Функция "Audio Eraser" открывает перед пользователями новые возможности для создания качественных и профессиональных видеозаписей, обогащая их контент более чистым и ясным звуком. Благодаря инновациям, внедренным в смартфоны Pixel 8, пользователи получают больше контроля над своими видеоматериалами и могут достичь более высокого уровня качества идеально согласованных видеозаписей.

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#смартфон #новости #телефон
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