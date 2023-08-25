Телевизор TCL S5 — новая модель в линейке Smart S Class от компании TCL. Он имеет 98-дюймовый экран и доступен по цене всего 5 000 долларов

Свежая новость покорила мир технологий — компания TCL анонсировала выход доступного 98-дюймового 4K-телевизора из линейки Smart S Class. Внушительный экран этого нового телевизора обещает воплотить в жизнь масштабные кинематографические сцены и увлекательные игровые приключения. А что особенно заинтриговало, так это его доступная цена всего 5 000 долларов. Подобный шаг от компании TCL вызывает интерес и непременно ставит его в ряд конкурентов.

Оценивая эту новинку в сравнении с аналогами, становится ясно, что она действительно поражает своей ценовой политикой. Например, аналогичный по размеру 98-дюймовый телевизор Samsung оценивается в 8 000 долларов, Sony X90L — в 10 000 долларов, а модель LG G2 OLED оказывается в разы дороже, чем TCL S5. Таким образом, при вложении всего 5 000 долларов вы получаете впечатляющий 4K-телевизор, готовый доставить отличное качество изображения в ваш дом.

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Ключевым аспектом телевизора TCL S5 является его способность воспроизводить качественное изображение в формате 4K с переменной частотой обновления до 120 Гц. Технологии Dolby Vision IQ и HDR10+ внедрены для улучшения качества изображения, придавая ему насыщенность и реалистичность.

Привлекательный дизайн телевизора тоже нельзя обойти стороной — он выполнен в виде металлической рамки FullView без заметных ободков, что создает ощущение сплошного экрана, гармонично вписываясь в интерьер любой комнаты.

Важно отметить, что TCL S5 не только визуально впечатляет, но и обладает мощной аудиосистемой. Два динамика мощностью 15 Вт и сабвуфер мощностью 20 Вт создают звуковое сопровождение на высоком уровне. Для создания захватывающего звука предусмотрены технологии Dolby Atmos и DTS Virtual: X.

К тому же TCL S5 предлагает не только высококачественное изображение и звук, но и интересные функции для развлечений. Автоматический режим Auto Game Mode обеспечивает плавную частоту кадров и мгновенное время отклика, сделав игровой опыт более захватывающим. Также стоит отметить использование Google TV, который позволяет управлять телевизором через приложение Google TV, хотя совместимость с телефонами на базе Android может ограничить круг пользователей.

Этот шаг от TCL подтверждает, что доступные и впечатляющие 4K-телевизоры становятся все более доступными, делая передовые технологии доступными для широкой аудитории.