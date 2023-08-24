У Пригожина был кошелёк со 100 000 BTC





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У Евгения Пригожина обнаружили кошелек с 100 000 BTC

Известно, что Евгений Пригожин был владельцем одного из самых крупных биткоин-кошельков в России.

Предполагается, что биткоин использовался им для международных платежей в условиях санкций и ограничений по переводам средств. Источники сообщают, что в период с 2016 по 2017 год на данном адресе находилось более 100 000 BTC, что в текущем обменном курсе составляет около $2,6 миллиарда.

Катастрофа самолета "Embraer Legacy 600" в Тверской области 23 августа 2023 года, в которой погибло несколько человек, также затронула Евгения Пригожина. Самолет принадлежал компании Wagner Group, которая приобрела его в 2020 году.

Замечено, что Пригожин был зарегистрирован в списке пассажиров, однако информация о его смерти была подтверждена официально не сразу.

По данным аналитиков, если ключ к кошельку оставался только у Пригожина, значительная часть биткоинов может стать недоступной. Вчерашний подъем курса с $25 800 до $26 800 был замечен, но затем он снизился до $26 450.



