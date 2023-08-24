Биткоин вырастет на 35% ещё до халвинга и взлетит до $148 000 после него

Предсказание аналитиков Pantera Capital: Цена биткоина может вырасти на 35% до предстоящего Халвинга в апреле 2024 года и достичь $147 800. Этот прогноз основан на анализе метрики Stock-to-Flow, которая учитывает соотношение запасов и добычи криптовалюты.

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Под влиянием прошлых циклов халвинга, изменяющего соотношение запасов и добычи, цены на биткоин поднимались. Исходя из этого, аналитики ожидают схожий эффект и на этот раз.

По их анализу, минимальная цена биткоина, согласно прошлым циклам, должна была быть достигнута к 30 декабря 2022 года. Однако, данное событие произошло ранее, связанное с обстоятельствами, включая события с FTX.

Pantera Capital провели анализ и обнаружили, что предложение новых монет снизилось на 43% после последнего халвинга в 2020 году. Согласно их прогнозу, цена биткоина может подняться до $35 000 ещё до наступления Халвинга, а после события достичь отметки в $148 000.

Представители Pantera Capital также заметили, что текущая цена биткоина превышает ожидаемую на 7%, и они ожидают ускорения роста после Халвинга.

Эксперты считают, что решение суда по XRP и планы BlackRock на биткоин-ETF могут оказать позитивное влияние на рынок криптовалютных активов.