Американский производитель электровелосипедов Aventon обновил свою модель пригородного велосипеда Soltera.

Американский производитель электровелосипедов Aventon привнес свежее дыхание в мир городской мобильности с представлением обновленной модели своего популярного пригородного электровелосипеда - Aventon Soltera 2. Этот инновационный "городской компаньон" обещает стать надежным спутником в повседневных перемещениях благодаря своей высокой функциональности и стильному дизайну.

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Исходя из своей миссии предоставления более экологичных и удобных альтернатив традиционным автомобилям для ежедневных поездок, Aventon Soltera 2 представляет собой "тихого героя города" с задним мотор-колесом мощностью 350 Вт. В сочетании с датчиком крутящего момента на педалях, этот электровелосипед обеспечивает бесшумное и плавное вождение, делая каждую поездку комфортной и приятной.

Проектирование Soltera 2 основано на алюминиевой раме, которая не только обеспечивает надежность, но и позволяет выдерживать нагрузку до 136 кг. Интегрированные задние фонари с указателями поворота и яркая светодиодная фара со световым потоком 300 люмен на передней части рамы подчеркивают безопасность и видимость в любых условиях.

Модель оснащена аккумулятором 36 В 9,6 Ач на ячейках LG, сертифицированным по стандарту безопасности UL 2849. Благодаря этому, ее хозяева могут наслаждаться продолжительными поездками с поддержкой педалирования на расстояние до 74 км на одном заряде. Электропривод с цепной трансмиссией предлагает 7 скоростей и четыре уровня участия мотора, обеспечивая максимальную скорость до 32 км/ч.

Помимо удобства и производительности, Aventon Soltera 2 также предлагает современные технологии. В его оснащение входит цветной дисплей на руле для удобного контроля, а также поддержка мобильного приложения для настройки и мониторинга поездок, доступная как для пользователей iOS, так и Android.

Aventon Soltera 2 предлагает разнообразные варианты настройки, включая выбор из двух типов рамы (открытая и с верхней перекладиной), трех доступных цветов (белый, черный и желтый) и двух размеров для различных ростов. Возможность установки дополнительных аксессуаров, таких как задний багажник, позволяет каждому владельцу адаптировать велосипед под свои потребности.

Стоимость Aventon Soltera 2 начинается от 1399 долларов США на официальном сайте производителя. Этот электровелосипед от Aventon представляет собой идеальный вариант для тех, кто ценит удобство, стиль и экологичность в повседневных перемещениях по городу.