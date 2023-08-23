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Господдержка для российских разработчиков игр: Отправная точка – VK Nau Engine
Разработчики игр в РФ смогут получить господдержку только при использовании движка VK Nau Engine

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Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) представила амбициозную стратегию развития российской видеоигровой индустрии, проложив путь к 2030 году. Один из важных моментов этой стратегии – это решение предоставлять государственную поддержку только тем разработчикам, которые будут создавать игры на базе игрового движка VK Nau Engine, разработанного командой VK.

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Согласно деталям "дорожной карты", представленной ассоциацией, игровой движок VK Nau Engine становится неотъемлемой частью стратегии развития игровой индустрии. И для получения господдержки, разработчики обязаны будут перейти на использование этого движка, что придаст сектору новый импульс развития.

Следующим важным этапом стратегии стало обязательное наличие российских игровых платформ VK Play и RuStore на каждом электронном устройстве к 2024 году. Такое условие направлено на поддержку отечественных игровых платформ и на поощрение создания контента именно для них.

Однако внедрение обязательного использования VK Nau Engine вызвало некоторые дискуссии в игровой индустрии. Критики выразили беспокойство относительно ограничения творческой свободы разработчиков и ограничения доступа к зарубежным технологиям. Они также отмечают, что стратегия могла бы предоставить более широкие механизмы для привлечения иностранных инвестиций и упрощения условий работы студий.

Сторонники стратегии подчеркивают, что она была разработана с учетом экспертного мнения и обсуждалась в открытом формате. В первую очередь, стратегия была представлена Центру компетенций разработки "Игровые сервисы", где участвовали 20 экспертов из разных компаний.

Игровой движок VK Nau Engine был анонсирован ранее в этом году и получил свое имя – Nau Engine – в мае. Этот движок создается как проект с открытым исходным кодом и будет доступен разработчикам разного уровня квалификации. Он обещает упростить процесс создания игр с помощью инструментов визуального программирования и поддержки популярных графических API, таких как DirectX 12, Vulkan, Metal, а также технологий трассировки лучей и DLSS.

Релиз Nau Engine намечен на 2025 год, и уже сейчас игровая индустрия активно обсуждает его влияние на будущее российской видеоигровой сцены, а также меры, принимаемые для поддержки местных разработчиков.

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#новости #игры #новости 3080 ti #разработчики игр #господдержка #vk nau engine
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