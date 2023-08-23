Разработчик выпустил GodMode — инструмент для одновременного доступа к популярным чат-ботам

Алек Девиц, программист-разработчик, представил новое приложение под названием GodMode, которое обеспечивает совместный доступ к различным популярным чат-ботам. Суть инструмента заключается в том, что пользователь может задать вопрос всем ботам сразу и затем перейти к тому чат-боту, ответ которого кажется наиболее релевантным и подходящим.

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С использованием GodMode пользователи могут отправлять свои запросы следующим чат-ботам:

ChatGPT;

Claude 1/2;

Perplexity;

Bing;

Bard;

Quora Poe;

You.com Chat;

HuggingChat;

Vercel Chat;

OobaBooga;

Phind;

OpenRouter;

OpenAssistant.

Интерфейс приложения предоставляет область для ввода запроса внизу экрана, а экраны чат-ботов находятся сверху. Введенные запросы автоматически появляются в строке ввода для ботов. После получения ответов пользователь может продолжить задавать вопросы или немедленно перейти к боту, ответ которого представляется наиболее подходящим.

GodMode доступен для различных платформ, включая Windows, Linux и macOS (в том числе для Mac на базе чипов Apple Silicon и Intel). Однако при желании можно также самостоятельно скомпилировать приложение из открытого исходного кода, предоставленного на платформе GitHub. При первом использовании требуется авторизация в учетных записях Google и Microsoft.

Проект GodMode создан на основе фреймворка Electron и написан на TypeScript. Также на GitHub доступен проект ChatALL от другого разработчика, Сана Зигана (Sun Zhigang), который также обеспечивает одновременный доступ к нескольким чат-ботам.