Минюст поддержал предложение ввести оборотные штрафы за утечки данных

Министерство юстиции вступило в ряды сторонников идеи о внедрении оборотных штрафов в случае утечек данных. Нововведение получило одобрение кабинета министров, но при этом подразумевает необходимость некоторой доработки. Замминистра юстиции Андрей Логинов направил письмо в Минцифру, Минфин и Минэкономразвития, где были высказаны определенные предложения и замечания, которые следует учесть в процессе доработки законопроекта.

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Согласно имеющейся информации, вносимые замечания были включены в материалы законопроекта, и теперь предстоит согласовать окончательный текст до 18 августа, учитывая сжатые сроки.

Основные разногласия касаются двух аспектов: возможности учесть добровольные компенсации, которые операторы данных выплачивают пострадавшим гражданам, как облегчающее обстоятельство, и определения размера штрафа (предполагается установить его в диапазоне от 0,1% до 3% от оборота).

Представители Минюста выразили мнение, что законопроект должен предоставлять возможность операторам данных добровольно компенсировать возможный ущерб для граждан и учесть это при определении меры наказания.

Кроме того, ведомство предложило представителям законодательной инициативы предоставить более точное обоснование предлагаемых размеров штрафов и дифференцировать степень ответственности за утечку в зависимости от характера правонарушения и степени нанесенного ущерба. Также было высказано предложение разграничить ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Представители Минфина и Минэкономразвития подтвердили факт получения письма от Минюста и заявили, что внимательно рассматривают высказанные предложения. Близкий к Минцифре источник также подтвердил получение письма. Представитель Минюста отметил, что в настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными органами власти.

Напомним, ранее было известно, что Минэкономразвития высказало предложение о снижении предлагаемых оборотных штрафов для компаний в случае утечки персональных данных, так как считает предложенные санкции "неоправданно высокими".