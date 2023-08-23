Сервис DVD.com, который существовал в течение 25 лет, завершает свою историю

Служба потокового видео Netflix анонсировала, что позволит своим подписчикам, использующим сервис доставки и аренды DVD-дисков, сохранять ранее заказанные фильмы без необходимости возврата после завершения проекта 29 сентября. Подписчики смогут хранить диски и пользоваться ими по своему усмотрению.

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«Мы не будем взимать плату за невозвращенные диски после 29 сентября. Пожалуйста, наслаждайтесь последними доставками дисков, сколько захотите», — сообщили в Netflix.

В знак прощания, в середине апреля Netflix случайным образом отправит до 10 дисков (DVD или Blu-ray) подписчикам своего сервиса DVD-доставки и аренды. Эта опция доступна только для пользователей в США. Полный закрытие сервиса DVD.com намечено на конец сентября 2023 года.

Сервис DVD.com, который существовал в течение 25 лет, завершает свою историю. Netflix поблагодарил своих клиентов за ночи кино и напомнил о возможности сохранить диски на память. По решению компании, диски будут выбираться на основе очереди ожидания фильмов в профилях пользователей.

Интересно, что ранее компания не позволяла оставлять себе дополнительные DVD, требуя их возврата до 27 октября 2023 года. Это ограничение было снято, и Netflix позволит всем пользователям DVD.com хранить диски без штрафных санкций.

В апреле 2023 года Netflix объявил о закрытии своего исходного бизнеса по аренде и доставке DVD-дисков, который работал 25 лет с момента запуска. Компания подтвердила свои обязательства по доставке и аренде дисков до 29 сентября. В начале своего пути Netflix доставила более 5.2 миллиардов дисков и насчитывала 40 миллионов подписчиков сервиса.