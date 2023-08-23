Компания Blockware Solutions ожидает наступление новой волны роста для биткоина после халвинга главной криптовалюты

Компания Blockware Solutions выразила ожидание новой волны роста для биткоина после грядущего халвинга - события, связанного с уменьшением вознаграждения майнеров за добычу блоков. Эксперты прогнозируют, что цена биткоина может подняться до $400 000. Это связано с ограничением предложения биткоина в результате сокращения вознаграждения майнеров.

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После халвинга ожидается, что на рынке останутся только крупные майнеры, а мелкие игроки выйдут из игры, что уменьшит нагрузку на актив. С учетом растущего спроса и ограниченного предложения цена биткоина может вырасти на 1250%. Аналитики Blockware предсказывают, что после халвинга в 2024 году продажи BTC майнерами снизятся на сумму более $2 миллиардов.

Перед халвингом ожидается ключевой момент - подъем цены биткоина до $35 000. Этот рост может произойти еще до начала халвинга.

В долгосрочной перспективе компания предвидит возможное достижение биткоином отметки в $420 000. Если это произойдет, то рыночная капитализация биткоина приблизится к рыночной стоимости золота, оцениваемой в $12 трлн.