Теперь Google приложения на 30% запускаются быстрее. Компания переработала системный код для запуска

Google объявила о значительной оптимизации среды выполнения Android (ART), что позволит значительно ускорить запуск мобильных приложений. Это улучшение затронет не только последние модели мобильных устройств, которые будут обновлены до Android 14, но и более старые устройства, включая те, которые работают на Android 12. Основные изменения касаются системного кода ART, который отвечает за выполнение системных служб и задач, а также API-интерфейсы.

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По словам представителей Google, оптимизация кода позволила увеличить скорость загрузки мобильных приложений до 30% на некоторых устройствах. График показывает, как зависимость скорости загрузки меняется до и после обновления. Эти улучшения уже начали распространяться среди мобильных устройств, и в ближайшее время все поддерживаемые устройства получат это обновление. Обновление поставляется через Google Play, следовательно, если устройство не имеет доступ к магазину приложений, оно, скорее всего, не получит данное обновление."