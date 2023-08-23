В продаже появился «хлеб из СССР»

На днях в сети московских магазинов "Перекресток" начали продавать хлеб, который воссоздан по ГОСТу 1984 года, привлекая внимание к воспоминаниям о вкусе советской эпохи. Важно отметить, что это произведение хлебопечения возникает на двух советских предприятиях, а именно на "Хлебокомбинате "Пролетарец" и Хлебозаводе №22.

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Этот хлеб, как и раньше, готовится из натуральных и высококачественных ингредиентов, а также обладает соответствующими сертификатами качества. Внутри хлебных изделий мякиш насыщен кислородом, придавая им воздушность и легкость, а корка остается тонкой и хрустящей, как это было в советские времена. Вкус и аромат этого хлеба пробуждают детские воспоминания о прошлом.

Хлеб представлен в шести вариантах, изготовленных из пшеничной и ржаной муки. Продукция будет выставлена на специальных стойках, где покупатели смогут выбирать из разнообразия ГОСТовских хлебобулочных изделий. Этот хлеб будет доступен без упаковки на полках, поскольку он не содержит консервантов. Следует учитывать, что из-за отсутствия этих добавок продукт сохраняет свою свежесть только в течение суток.