Apple разрабатывает носимое устройство Apple Ring: управление жестами для iPhone и компьютера

Свежая новость из блогов iXBT.com сообщает, что Apple продолжает активную разработку "умного кольца". По последним данным, компания успешно получила патент на этот перспективный носимый гаджет, способный обеспечивать управление различными устройствами с помощью движений руки.

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Согласно опубликованному документу на сайте Бюро патентов и торговых марок США, главной особенностью кольца, получившего название Apple Ring, станет встроенный "датчик распознавания жестов". Этот инновационный датчик предполагает один из потенциальных способов беспроводного управления. Благодаря ему пользователи смогут манипулировать курсором, осуществлять прокрутку страниц, открывать файлы и приложения, а также регулировать громкость просто движениями руки.

Из описания в документе Бюро патентов становится ясно, что это устройство будет совместимо с разнообразными гаджетами, включая умные часы, наушники, настольные компьютеры, планшеты и ноутбуки. Вообразите, как удобно будет управлять своим Mac, выполняя несколько жестов руками.

Судя по подробностям из патентного документа, Apple Ring будет компактным и незаметным изделием. По задумке, его предполагается надевать на безымянный палец. Таким образом, устройство обещает быть дискретным и удобным в использовании. Дополнительно, внутри умного кольца будет размещена электронная система, включая сенсорный датчик, область для хранения данных и вибродатчик. Вибродатчик активируется при поступлении уведомлений на смартфон, позволяя кольцу вибрировать в ответ.

С учетом всех этих инноваций, можно предвидеть, что Apple Ring станет маленьким и элегантным аксессуаром, интегрирующим передовые технологии в повседневную жизнь. Носимое устройство позволит пользователям наслаждаться новыми способами взаимодействия со своими устройствами, делая этот опыт более интуитивным и удобным.