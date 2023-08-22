Ubisoft получит права на распространение игр Activision Blizzard в облачных сервисах

В течение более года происходит процесс слияния между Microsoft и Activision Blizzard - двумя ведущими игроками в игровой индустрии. Но, несмотря на амбиции обеих компаний, этот процесс столкнулся с препятствиями со стороны британского регулирующего органа, Competition and Markets Authority (CMA). Основная забота CMA заключалась в потенциальном создании монополии и негативном влиянии на конкуренцию в сфере облачных игровых сервисов.

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В свете последних событий Microsoft разработала новую стратегию, которая, как ожидается, сможет убедить CMA в отсутствии антиконкурентных последствий. Центральной частью этой стратегии является участие другого крупного игрока в индустрии - Ubisoft.

Согласно деталям соглашения, размещенным на официальном сайте правительства Великобритании, Microsoft откажется от приобретения прав на облачное распространение как существующих, так и будущих игр Activision на ПК и консолях в течение ближайших 15 лет, за исключением региона Европейской экономической зоны. Эти права будут переданы Ubisoft. Таким образом, Ubisoft сможет включить в свой игровой сервис Ubisoft+ многие популярные игры Activision Blizzard, расширяя свое присутствие на рынке и предлагая еще больше контента своим пользователям.

Это соглашение является ключевым этапом в долгосрочной стратегии Microsoft по приобретению Activision Blizzard. Учитывая компромиссы и уступки, сделанные обеими сторонами, можно ожидать, что в ближайшем будущем процесс поглощения завершится.

Таким образом, в игровой индустрии происходят крупномасштабные изменения, и поклонники игр, безусловно, будут в выигрыше от увеличения доступности и разнообразия контента в облачных сервисах.