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После резкого падения биткоина 88% монет краткосрочных инвесторов стали убыточным
Обвал биткоина оставил ни с чем почти всех спекулянтов

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Свежие данные от Glassnode показывают, что после резкого снижения стоимости биткоина более 88% монет, на которые делали ставки краткосрочные инвесторы, теперь не приносят прибыли. Когда цена биткоина упала ниже средней стоимости их покупок, составившей $28 600, это стало ключевым моментом, так как ранее этот показатель служил барьером для дальнейшего падения криптовалюты.

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Аналитики из Glassnode подчеркивают, что сейчас рынок весьма неустойчив, особенно учитывая цену, близкую к той, по которой монеты были реализованы, и средний уровень покупки держателями монет, равный $20,3 тыс. Процент монет, приносящих прибыль, упал с 73,3% до 60,5%, что является самым низким показателем начиная с марта. Теперь 2,48 млн монет приносят убытки.

В то время как многие краткосрочные инвесторы сталкиваются с убытками, долгосрочные держатели биткоина, известные как "ходлеры", продолжают аккумулировать свои резервы. Доля биткоинов, которыми они управляют, достигла новых исторических максимумов.

Последний обвал биткоина последовал за периодом исключительно низкой волатильности, который наблюдался в июле и большую часть августа.

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#финансы #новости #биткоин
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