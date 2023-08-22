Компания Urbanista представила новинку в линейке своей акустики — Malibu. Эта беспроводная колонка оснащена системой солнечной зарядки, что позволяет ей преобразовывать солнечный свет в энергию для воспроизведения звука.

Компания Urbanista представила новую модель беспроводной колонки — Malibu, основной особенностью которой является использование солнечной зарядки. Это первая в мире колонка, получающая энергию для воспроизведения звука прямо от солнечного света. При попадании света на устройство, оно преобразует его в энергию.

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Кроме инновационной системы питания, колонка обладает еще рядом преимуществ:

Изготовлена из экологичных материалов: переработанный пластик используется в производстве корпуса.

Водонепроницаемость и защита от пыли, грязи и песка соответствует стандарту IP67.

В случае отсутствия солнечного света, автономное время работы устройства составляет целый день. Также предусмотрена возможность зарядки через порт USB-C.

Мощность звучания колонки составляет 20 Вт.

Предусмотрен шнурок для удобства переноски и функция Stereo Link, позволяющая подключать вторую колонку.

Сопроводительное приложение позволяет пользователю регулировать настройки звучания, отслеживать уровень зарядки и просматривать историю использования солнечной батареи.

Urbanista Malibu доступна в двух цветовых решениях: Midnight Black и Desert Gray.