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Компания Urbanista представила новую модель беспроводной колонки — Malibu, основной особенностью которой является использование солнечной зарядки. Это первая в мире колонка, получающая энергию для воспроизведения звука прямо от солнечного света. При попадании света на устройство, оно преобразует его в энергию.
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Кроме инновационной системы питания, колонка обладает еще рядом преимуществ:
- Изготовлена из экологичных материалов: переработанный пластик используется в производстве корпуса.
- Водонепроницаемость и защита от пыли, грязи и песка соответствует стандарту IP67.
- В случае отсутствия солнечного света, автономное время работы устройства составляет целый день. Также предусмотрена возможность зарядки через порт USB-C.
- Мощность звучания колонки составляет 20 Вт.
- Предусмотрен шнурок для удобства переноски и функция Stereo Link, позволяющая подключать вторую колонку.
- Сопроводительное приложение позволяет пользователю регулировать настройки звучания, отслеживать уровень зарядки и просматривать историю использования солнечной батареи.
Urbanista Malibu доступна в двух цветовых решениях: Midnight Black и Desert Gray.