Яндекс Маркет заявил о разработке нового складского робота Dilectus

В свете стремительного развития технологий и автоматизации, компания "Яндекс Маркет" объявила о создании нового складского робота под названием Dilectus. Основной задачей этого робота станет эффективное перемещение товаров на складе, облегчая работу сотрудников и оптимизируя логистические процессы.

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Согласно информации, полученной из пресс-службы "Яндекс Маркета", робот Dilectus способен автоматически брать коробки с товарами с полок в зоне хранения, перемещать их в зону комплектации и обратно. Это устройство обладает возможностью поднимать грузы весом до 35 кг и одновременно перевозить до 9 коробок.

Ключевая особенность робота Dilectus заключается в его механизме захвата, который позволяет ему не только снимать ближайшие коробки с полок, но и извлекать товары, находящиеся на значительном удалении. Таким образом, робот значительно упрощает процесс перемещения товаров на складе и оптимизирует работу сотрудников, которые могут более полноценно сосредоточиться на комплектации заказов.

Компания отмечает, что робот Dilectus создан на основе собственного программного обеспечения "Яндекса". Команда специалистов полностью разработала и собрала робота в робототехническом центре компании. При этом некоторые комплектующие и детали робота производятся под заказ, а также используются зарубежные компоненты.

По словам разработчиков, робот Dilectus уже был протестирован в центре робототехники "Яндекса" и сейчас проходит проверку в одном из дарксторов сервиса. В дальнейшем планируется провести тестирование в специально выделенной зоне в логистическом комплексе "Яндекс Маркета" в подмосковном Софьине.

Создание нового робота Dilectus подчеркивает стремление компании "Яндекс Маркет" к внедрению инновационных технологий в сфере логистики и оптимизации рабочих процессов. Новое устройство представляет собой значимый шаг в направлении улучшения эффективности складских операций и современной автоматизации.