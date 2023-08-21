Также X100 Pro+ получит ОЗУ LPDDR5x и встроенную память UFS 4.0

В последних данных обнародованы ключевые характеристики готовящегося к выпуску смартфона Vivo X100 Pro+. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплеем с обновлением 120 Гц и комплексом из четырех камер.

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Согласно источникам, смартфоны Vivo X100 и X100 Pro планируется представить в ноябре 2023 года, и они будут оборудованы процессором Dimensity 9300. В то время как Vivo X100 Pro+ будет оперировать на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 3, его ожидается представить либо в октябре 2023 года, либо в первом квартале 2024 года. Также возможно, что X100 Pro+ останется ограниченным для китайского рынка.

По сведениям инсайдеров, устройство X100 Pro+ получит ОЗУ LPDDR5x и встроенную память UFS 4.0. Ожидается, что объем оперативной памяти составит 16 ГБ, а встроенной памяти будет доступно от 51 ГБ до 1 ТБ. Девайс будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Quad HD+. Встроенный в экран ультразвуковой датчик отпечатков пальцев обеспечит удобную и безопасную аутентификацию.

Спецификации задней камерной системы будут включать 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX989 с оптической стабилизацией изображения и переменной диафрагмой, а также 50-мегапиксельный объектив Sony IMX598 для широкоформатных снимков и 50-мегапиксельный портретный объектив с сенсором Sony IMX581. К тому же, девайс будет оборудован 200-мегапиксельной камерой с перископическим зумом.

Важно отметить, что смартфон получит сертификат IP68 для защиты от пыли и воды. Помимо этого, устройство будет поставляться с предустановленной операционной системой OriginOS 4.0, основанной на Android 14.