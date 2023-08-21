Япония планирует начать сбрасывать частично радиоактивно загрязненную воду из разрушенной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан в ближайшее время, вызывая недовольство соседних стран и промышленных групп

Япония готовится начать процесс сброса частично радиоактивной сточной воды из разрушенной атомной электростанции «Фукусима» в Тихий океан, вызвавший обеспокоенность и недовольство как среди соседних стран, так и в обществе.

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В пятницу, 18 августа, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о своем намерении посетить атомную станцию перед началом процесса сброса сточных вод. Точная дата и время начала сброса пока не уточнены.

Решение о сбросе сточных вод было принято после одобрения Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) выбранного Японией метода утилизации накопившейся воды, которая на данный момент составляет более 1 330 000 кубических метров загрязненной жидкости. События 2011 года, включая землетрясение и цунами, привели к разрушению атомной электростанции и выбросу радиоактивных элементов в окружающую среду.

С тех пор Япония столкнулась с проблемой накопления загрязненной воды, которая используется не только для охлаждения, но и для очистки поверхностей.Выбранный способ утилизации воды вызывает тревожные ощущения из-за присутствия радиоактивного изотопа водорода - трития, который плохо поддается фильтрации.

Это решение вызвало серьезное недовольство как у соседних стран, включая Китай, так и у групп внутри Японии, включая представителей рыбной промышленности, так как сброс радиоактивных вод может повлиять на экосистему региона.

Премьер-министр Фумио Кисида намерен провести встречу с представителями рыбной отрасли, после чего будет принято окончательное решение относительно даты начала сброса радиоактивной сточной воды в Тихий океан.







