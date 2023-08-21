В Ирландии техническая ошибка в банковской системе позволила пользователям снимать до 1000 евро с банкоматов даже при отсутствии средств на счетах, вызвав огромные очереди и привлекая внимание властей

В Ирландии произошел серьезный банковский инцидент, связанный с технической ошибкой, которая позволила пользователям снимать деньги с банкоматов до 1000 евро, даже если на их банковских счетах не было необходимой суммы. Ситуация была быстро распространена через социальные сети, что привело к огромным очередям у банкоматов по всей стране, где жители стремились воспользоваться неожиданным "бонусом".

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Несмотря на отсутствие средств на счетах, тысячи Ирландцев получили возможность снять деньги "на халяву". Тем не менее, власти страны реагировали решительно. В короткие сроки банковские онлайн-сервисы были заблокированы, а личные кабинеты в банках приостановлены. Для предотвращения дальнейшего несанкционированного доступа, к банкоматам были выставлены полицейские.

Руководство банков предприняло шаги для восстановления нормальной работы системы и контроля над денежными операциями. Важно отметить, что банкоматы остались недоступными в течение периода расследования и устранения ошибки. От банка также поступило обращение к клиентам о необходимости вернуть снятые средства, даже если на счетах не было денег на момент операций.

Некоторые пользователи, несмотря на ограничения, нашли способы обойти систему, переводя средства на другие счета, в частности в банке Revolut, и снимая наличные, хотя и с ограничением в 500 евро.

В настоящее время банковская система восстановлена, и ведется расследование, чтобы выявить масштаб и причины технической ошибки, которая временно привела к непредвиденному распределению денежных средств.