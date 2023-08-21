Microsoft планирует расширить список поддерживаемых архивных форматов, включая RAR, 7z и tar, что облегчит работу с архивами

Microsoft активно развивает свою операционную систему, и недавно стали известны интересные подробности из последней тестовой версии. Одной из ключевых нововведений является расширение поддержки архивных форматов.

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До последнего времени, если пользователи Windows хотели работать с архивами, отличными от формата ZIP, им приходилось устанавливать сторонние программы. Особенно это касалось популярных форматов, таких как RAR, 7z и tar. Теперь, согласно данным из тестовой сборки, Microsoft включит поддержку более 11 архивных форматов прямо в систему. Это упростит жизнь многим пользователям, освободив их от необходимости искать и устанавливать дополнительное программное обеспечение.

Помимо этого, в обновлении заявлены улучшения интерфейса: миниатюры файлов будут выглядеть ярче и четче, а ошибки в отображении иконок будут исправлены. Еще одно удобное нововведение — улучшенный значок для безопасного извлечения устройств, который будет легко доступен в системном трее.

Пока что точная дата выхода этого обновления неизвестна, но уже сейчас можно сказать, что предстоящие изменения обещают сделать использование Windows еще удобнее и приятнее для пользователей.



