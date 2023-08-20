Нидерландская компания, продававшая кофе под брендом Jacobs в России, решает провести ребрендинг и заменить его на Monarch

Компания, которая на протяжении времени предлагала вкусный кофе под брендом Jacobs на российском рынке, собирается внести существенные изменения в свою стратегию. Нидерландская компания, известная своими кофейными продуктами, планирует провести ребрендинг и вместо Jacobs представить кофе под новым брендом - Monarch. Этот ребрендинг должен быть завершен до конца текущего года.

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Согласно сообщению от источника shopkofe.ru, компания приняла решение полностью убрать из продажи в России свой торговый бренд Jacobs, который пользовался популярностью и активно развивался, особенно в Европе. Теперь покупатели будут встречать на прилавках кофе Monarch вместо привычного Jacobs. Это решение связано со стремлением компании внести свежий импульс и изменить имидж своей продукции на российском рынке.

Компания JDE Peet's, стоящая за брендом Jacobs, имеет собственный производственный завод в Ленинградской области, на котором выпускается значительное количество продукции. Ежегодно завод выпускает до 35 тысяч тонн продукции. Важно отметить, что выручка компании в 2021 году значительно выросла, составив более 35 миллиардов рублей.

Такое изменение стратегии вызвало интерес в обществе, особенно у любителей кофе бренда Jacobs. Компания остается на российском рынке, планируя укрепить свои позиции под новым брендом Monarch. Исполнительный директор компании подчеркнул, что решение о ребрендинге принято в рамках стратегического планирования и адаптации к изменениям в потребительских предпочтениях.

Важно отметить, что данное решение компании относительно ребрендинга может повлиять на дальнейшую динамику кофейного рынка в России. Вопрос о сохранении или изменении популярности нового бренда Monarch будет интересно наблюдать в ближайшие месяцы.