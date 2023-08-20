Microsoft разрешила удалить встроенные в Windows приложения

В рамках последнего обновления Windows 11, компания Microsoft предоставляет пользователям больше контроля над установленными приложениями, позволяя им удалить ненужные встроенные программы.

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Следующее крупное обновление Windows 11, запланированное на сентябрь 2023 года, принесет с собой значительные изменения в функциональности операционной системы. В особенности, пользователи Windows 11 смогут наконец избавиться от ряда встроенных приложений, которые ранее нельзя было удалить. Среди таких приложений – Camera, Foto, People, а также популярный помощник Cortana, который недавно был отозван из активного использования. Они будут доступны для удаления через системные настройки.

Практика встраивания в систему ненужных приложений стала давно замеченной особенностью Microsoft, что вызывало неудовольствие у пользователей, желающих освободить место на диске. Следующее обновление Windows 11 помимо разрешения на удаление встроенных программ также принесет другие улучшения, включая поддержку файловых форматов RAR и 7-Zip, новые настройки домашней страницы и усовершенствованный аудиомикшер. Кроме того, пользователи могут ожидать скорого доступа к новому персональному помощнику Windows Copilot, основанному на искусственном интеллекте, который заменит собой Cortana.