Создана российская система охлаждения для микроэлектроники

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» достигнут важный научный прорыв: ученые представили первое отечественное устройство для охлаждения, необходимое для тепловизионных систем, использующих эффект сверхпроводимости. Это микрокриогенная система, созданная на базе принципа работы цикла Стирлинга, способна снижать температуру до 77 кельвинов (почти до минус 200 градусов по Цельсию), что обеспечивает оптимальные условия для работы тепловизионных устройств.

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Существующие на рынке микрокриогенные системы, являющиеся китайскими копиями иностранных продуктов, приобретались Россией, в том числе и для обеспечения тепловизионных систем с эффектом сверхпроводимости. Новая разработка из НИЯУ МИФИ позволит российским научным и промышленным структурам независимо обеспечивать себя собственными технологическими решениями в этой области.

Устройство представлено на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" и привлекает внимание как ключевой инновационный шаг в сфере микрокриогенных технологий. На базе этой разработки можно рассчитывать на существенное улучшение технической самодостаточности России в критически важных областях научных исследований и индустриального производства.