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Doogee анонсировала выпуск защищенных устройств S110, V20 Pro и R10
Doogee представляет новые защищенные продукты Dogee S110, V20 Pro и R10, которые уже доступны для покупки

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Компания Doogee представила свои новейшие защищенные устройства: смартфоны S110 и V20 Pro, а также планшет R10. Эти продукты появятся в продаже 21 августа.

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Смартфон Doogee S110 обладает восьмиядерным процессором Helio G99, 22 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ. Камера сенсором Sony IMX766 на 50 Мп и дополнительная 24-мегапиксельная камера для съемки при слабом освещении позволяют снимать качественные фотографии. Устройство защищено от воды, пыли и ударов. Экран имеет диагональ 6,58 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Батарея на 10 800 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Модель V20 Pro ориентирована на активное использование на улице, оснащена 64-мегапиксельной камерой и функцией тепловидения. Его 2K AMOLED экран имеет диагональ 6,43 дюйма. Устройство располагает 20 ГБ ОЗУ (12 ГБ физической + 8 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 6000 мАч обеспечивает автономную работу на протяжении всего дня.

Защищенный планшет R10 разработан для работы в экстремальных условиях. Его 10,36-дюймовый 2K дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Планшет оснащен 15 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти и батареей на 10800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Все устройства будут доступны для покупки на платформах AliExpress, DoogeeMall и Amazon с 21 августа.

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#смартфон #doogee #телефон #s110 #v20 pro #планшет r10
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