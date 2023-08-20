В Ирландии добыть биткоин стоит в 10 раз дороже

Согласно исследованию, проведенному Coingecko, добыча одного биткоина требует в среднем 266 000 кВт•ч электроэнергии, и этот процесс может продолжаться около семи лет, при среднем ежемесячном потреблении 143 кВт•ч. В России стоимость электроэнергии для добычи одного биткоина составляет $14,9 тыс.

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Топ-10 стран, в которых майнинг является наиболее выгодным из-за низкой стоимости электроэнергии:

Ливан - $266,02

Иран - $532,04

Сирия - $1330,1

Эфиопия - $1596,12

Судан - $2128,17

Ливия и Кыргызстан - $2660,21

Ангола - $3724,29

Зимбабве - $3990,31

Бутан - $4256,33

С другой стороны, существуют страны, в которых добыча биткоина является наименее прибыльной из-за высокой стоимости электроэнергии:

Италия - $208 560,33

Австрия - $184 352,44

Бельгия - $172 381,50

Дания - $166 795,06

Германия - $163 336,79

Ирландия - $159 612,50

Литва - $152 163,92

Нидерланды - $137 798,79

Великобритания - $130 616,23

Каймановы острова - $128 222,04