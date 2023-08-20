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Согласно исследованию, проведенному Coingecko, добыча одного биткоина требует в среднем 266 000 кВт•ч электроэнергии, и этот процесс может продолжаться около семи лет, при среднем ежемесячном потреблении 143 кВт•ч. В России стоимость электроэнергии для добычи одного биткоина составляет $14,9 тыс.
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Топ-10 стран, в которых майнинг является наиболее выгодным из-за низкой стоимости электроэнергии:
- Ливан - $266,02
- Иран - $532,04
- Сирия - $1330,1
- Эфиопия - $1596,12
- Судан - $2128,17
- Ливия и Кыргызстан - $2660,21
- Ангола - $3724,29
- Зимбабве - $3990,31
- Бутан - $4256,33
С другой стороны, существуют страны, в которых добыча биткоина является наименее прибыльной из-за высокой стоимости электроэнергии:
- Италия - $208 560,33
- Австрия - $184 352,44
- Бельгия - $172 381,50
- Дания - $166 795,06
- Германия - $163 336,79
- Ирландия - $159 612,50
- Литва - $152 163,92
- Нидерланды - $137 798,79
- Великобритания - $130 616,23
- Каймановы острова - $128 222,04