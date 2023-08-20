Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин получил "золотую карту" Тайваня, позволяющую проживать на острове до трех лет

Сооснователь криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин был удостоен "золотой карты" Тайваня, предоставляющей возможность проживать на острове до трех лет и осуществлять трудовую деятельность.

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Система "золотых карт" была введена Тайванем в 2018 году с целью привлечения высококвалифицированных специалистов в ключевые для страны сферы. Бутерин, уже побывавший на Тайване многократно и выразивший свою симпатию к региону, подчеркнул наличие крупного сообщества Ethereum на острове.

Виталик Бутерин родился в Коломне в 1994 году и в возрасте шести лет переехал в Канаду, где получил гражданство. В 2021 году его состояние было оценено Forbes в 1,3 млрд долларов, что сделало его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Тот же год отметился его щедрым вкладом в борьбу с пандемией: Бутерин передал 1 миллиард долларов в криптовалюте Shiba Inu на фонд помощи COVID-Crypto Relief Fund.