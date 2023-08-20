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Сооснователь криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин был удостоен "золотой карты" Тайваня, предоставляющей возможность проживать на острове до трех лет и осуществлять трудовую деятельность.
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Система "золотых карт" была введена Тайванем в 2018 году с целью привлечения высококвалифицированных специалистов в ключевые для страны сферы. Бутерин, уже побывавший на Тайване многократно и выразивший свою симпатию к региону, подчеркнул наличие крупного сообщества Ethereum на острове.
Виталик Бутерин родился в Коломне в 1994 году и в возрасте шести лет переехал в Канаду, где получил гражданство. В 2021 году его состояние было оценено Forbes в 1,3 млрд долларов, что сделало его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Тот же год отметился его щедрым вкладом в борьбу с пандемией: Бутерин передал 1 миллиард долларов в криптовалюте Shiba Inu на фонд помощи COVID-Crypto Relief Fund.