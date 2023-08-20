Илон Маск планирует убрать функцию блокировки на социальной платформе X (бывший Twitter), что противоречит правилам Google Play Store и Apple App Store

В пятницу стало известно, что Илон Маск планирует отказаться от функции блокировки на социальной платформе X, ранее известной как Twitter. Такое решение противоречит правилам Google Play Store и Apple App Store.

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Оба магазина приложений имеют строгие рекомендации для сервисов, предоставляющих пользовательский контент. В частности, от приложений требуется наличие функции блокировки пользовательского контента и возможности блокировать нарушителей.

По словам одного из разработчиков платформы X, вместо функции блокировки может появиться функция заглушки. Однако многие пользователи платформы быстро указали на существующие правила магазинов приложений и выразили сомнение в возможности внедрения такого обновления.

Тем не менее стоит отметить, что Apple недавно проявила гибкость к платформе X. После того как Илон Маск решил переименовать Twitter в X, App Store первоначально заблокировал эту инициативу из-за правил, которые требуют, чтобы имена приложений состояли как минимум из двух символов. Однако, позже Apple сделала исключение, разрешив использование односимвольного названия исключительно для X.

Такие решения вызывают дискуссии о возможных исключениях из правил для крупных платформ и влиянии знаменитых личностей на политику магазинов приложений.