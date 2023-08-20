HHOLove выпустила робота O Sitter для заботы о кошачьих питомцах

Компания HHOLove представила новый гаджет для владельцев кошек — робота O Sitter. Это устройство создано для развлечения и ухода за домашними питомцами в отсутствие хозяев.

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Главной особенностью O Sitter является встроенная поворотная FHD камера, способная обеспечивать обзор на 360 градусов по вертикали и 110° по горизонтали. Благодаря датчику движения, камера способна определить присутствие животного на расстоянии до трех метров, инициируя игровой процесс с лазерным лучом. В роботе также предусмотрена функция цифрового зума в 4 раза и ночной режим для наблюдения в темное время суток.





Помимо развлекательных функций, O Sitter оснащен кормушкой на 2,5 литра с возможностью настроить выдачу корма с гранулами размером от 3 до 13 мм. Кормушка расположена в задней части устройства, а при выдаче порции корма используется чаша из нержавеющей стали.

Робот подключается к домашнему WiFi и управляется через специализированное мобильное приложение. Пользователи могут дистанционно следить за своими питомцами, а также взаимодействовать с ними благодаря встроенному микрофону и динамику.

O Sitter доступен для предзаказа на платформе Kickstarter по цене $119, в то время как на официальном сайте продукт предлагается за $169. Первые поставки запланированы на август 2023 года.