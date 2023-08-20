AirScooter — это новшество с дизайном в форме яйца, весом всего в 115 кг. Аппарат способен перевозить груз или пилота до 120 кг

Прорыв в авиатранспорте от французской компании Zapata: новый летательный аппарат AirScooter, способный взлетать и садиться вертикально (VTOL). Изюминка проекта — возможность управления без специализированной лицензии пилота.

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AirScooter — это новшество с дизайном в форме яйца, весом всего в 115 кг. Аппарат способен перевозить груз или пилота до 120 кг. С учетом его размеров в 340x340x256 см, аппарат обладает устойчивостью благодаря трехколесному шасси. Основной акцент — на винтах, расположенных на верхней части, которые в случае отказа одного из них гарантируют безопасное приземление благодаря распределенной электрической тяге.

Управление AirScooter на удивление просто — при помощи двух джойстиков, что делает процесс интуитивно понятным даже для новичков. Защита пилота также на высшем уровне: кабина, покрытая стеклом почти со всех сторон, предоставляет широкий обзор.

Силовая установка гибридного типа: электродвигатели работают совместно с двигателем внутреннего сгорания, обеспечивая летательному аппарату длительность полета в 2 часа. Максимальная скорость — 100 км/ч, а оптимальная — 80 км/ч.

Замечательной особенностью является то, что для управления AirScooter в США лицензия пилота не требуется. Это стало возможным благодаря его классификации как "сверхлегкому самолету" по местным стандартам.

В целом, новинка от Zapata обещает перевернуть представления о персональном воздушном транспорте, делая его доступным широкой публике.