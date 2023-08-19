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iPhone 15 может получить 35W зарядку
Согласно последним данным, новый iPhone получит возможность зарядки с мощностью до 35 Вт, что значительно превосходит ограничение в 20 Вт для стандартных и 27 Вт для профессиональных моделей предыдущих поколений

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Следующая генерация флагманских смартфонов от Apple, известная как iPhone 15, обещает значительно повысить эффективность процесса зарядки. Согласно последним данным, iPhone 15 получит возможность зарядки с высокой скоростью до 35 Вт.

Это обновление является заметным улучшением, особенно по сравнению со стандартными моделями, которые ранее имели ограничение в 20 Вт, в то время как профессиональные версии поддерживали зарядку до 27 Вт. Новая скорость зарядки обещает значительно сократить время ожидания полной зарядки аккумулятора. Это может стать важным преимуществом, особенно учитывая, что для некоторых моделей, например, iPhone 14 Pro Max, процесс зарядки занимал около двух часов.

Пока остается открытым вопрос, какие именно модели iPhone 15 будут в полной мере обладать улучшенной скоростью зарядки. Возможно, это привилегия будет доступна только для версий Pro, поскольку Apple часто прибегает к стратегии дифференциации между стандартными и более продвинутыми моделями.

Следует отметить, что Apple уже представила зарядные устройства с поддержкой USB-C мощностью 35 Вт, а также отдельное зарядное устройство USB-C мощностью 30 Вт для MacBook Air. Эти устройства способны обеспечивать максимально быструю зарядку для iPhone.

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#смартфон #iphone #телефон #зарядка
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