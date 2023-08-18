Компания уже привлекла значительные инвестиции на реализацию своих амбициозных планов. Генеральный директор и соучредитель Fervo Energy, Тим Латимер, выразил уверенность в перспективе увеличения мощности своих геотермальных станций до впечатляющих 2 гигаватт

Компания Fervo Energy преодолела значимый этап в разработке своей инновационной технологии геотермальной энергетики – универсальной горизонтальной электростанции. Расположенная в Неваде, эта демонстрационная станция площадью около 1 квадратного километра воплощает новый подход к сбору тепла из недр Земли. Она стала реальностью благодаря сочетанию передовых методов бурения и гидроразрыва пласта, позволяя добывать энергию из земных резервуаров с повышенной эффективностью и экономической выгодой.

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Основное отличие метода Fervo заключается в прокладке горизонтальных скважин на небольшой глубине, в которые закачивается жидкость с последующим гидроразрывом пород. Таким образом, создаются идеальные условия для нагрева воды и ее превращения в пар, который потом откачивается через другую скважину. Этот инновационный подход позволяет генерировать значительно больше энергии в сравнении с традиционными вертикальными методами, при этом упрощая процесс бурения и обеспечивая более стабильную производительность.

Сердцем демонстрационной станции Fervo Energy является ее способность вырабатывать 3,4 мегаватта энергии с использованием геотермальных ресурсов. Компания уже привлекла значительные инвестиции на реализацию своих амбициозных планов. Генеральный директор и соучредитель Fervo Energy, Тим Латимер, выразил уверенность в перспективе увеличения мощности своих геотермальных станций до впечатляющих 2 гигаватт.

Этот прорыв в разработке геотермальной энергетики подчеркивает растущую важность альтернативных источников энергии и стремление к улучшению экологической устойчивости. Метод Fervo не только позволяет использовать геотермальные ресурсы на более широкой территории, но и поднимает планку в производстве чистой и эффективной энергии.