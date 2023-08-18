Исследование ученых из Атлантического университета Флориды выявило, что ремешки умных часов и фитнес-браслетов становятся идеальной средой для размножения опасных бактерий, таких как стафилококк и кишечная палочка

Умные часы и фитнес-браслеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни для многих людей, однако исследование ученых из Атлантического университета Флориды выявило, что их ремешки могут стать идеальной средой для размножения опасных бактерий. Согласно результатам, опубликованным в научном журнале Advances in Infectious Disease, ремешки таких устройств могут содержать бактерии, включая стафилококк и кишечную палочку.

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Большинство пользователей умных часов и фитнес-браслетов носят их ежедневно, однако многие из них забывают или не уделяют должного внимания чистке устройств. Исследование показало, что это может привести к размножению опасных бактерий на ремешках, которые контактируют с кожей.

Ученые тестировали различные материалы ремешков, включая пластик, резину, ткань, кожу и металл. Исследование показало, что около 95% тестируемых ремешков содержали опасные бактерии. Стафилококк был обнаружен на 85% ремешков, а кишечная палочка – на 60%. Даже бактерии, устойчивые к антибиотикам, такие как Pseudomonas, были обнаружены на 30% ремешков.

Ученые рекомендуют регулярно чистить ремешки умных устройств с использованием дезинфицирующих средств. Исследование показало, что для этой цели подходят дезинфицирующий спрей Lysol и 70%‑ный этиловый спирт, которые эффективно уничтожают бактерии независимо от материала ремешка.