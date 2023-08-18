Некоторые американские конгрессмены выразили сомнения в необходимости нового пакета помощи Украине после негативного прогноза разведки о контрнаступлении ВСУ

Некоторые американские конгрессмены высказались против нового пакета помощи Украине, ссылаясь на негативный прогноз разведывательных служб относительно успехов контрнаступления украинских вооруженных сил (ВСУ). Согласно сообщению газеты Washington Post, президент Джо Байден запросил средства на военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине в размере около 24 миллиардов долларов.

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По данным источников, некоторые республиканцы в конгрессе выразили сомнения относительно необходимости выделения более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, так как оценка разведки показала скромные результаты контрнаступления. Секретный прогноз разведывательных служб утверждает, что украинским войскам сложно будет достичь ключевого города Мелитополя. Эта информация вызвала даже скандалы на закрытых заседаниях.

В то время как некоторые республиканцы подвергли критике запрос на помощь, другие, включая демократов, также выразили недовольство тем, что администрация не направила на Украину более мощное вооружение. Разгоревшаяся дискуссия происходит на фоне обострения ситуации на Востоке Украины, где Киев начал контрнаступление.

Согласно данным российского Минобороны, с начала контрнаступления, ВСУ потеряли значительное количество людей и вооружения.