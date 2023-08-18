Власти Молдавии инициировали выход из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ

Молдавия шагает к новому этапу своей международной политики, инициировав выход из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Это решение было объявлено после утверждения законопроекта о денонсации соответствующего соглашения, подписанного еще в далеком 1992 году в Ташкенте.

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Решение о выходе из этого соглашения показательно в рамках текущей геополитической динамики, оно может свидетельствовать о стремлении Молдавии пересмотреть свои обязательства в международных организациях. Новый шаг во внешней политике страны стал частью широкой стратегии, продвигаемой правящей партией «Действие и солидарность». Они выразили намерение продолжить работу по выходу из других соглашений, регулирующих взаимодействие Молдавии в рамках СНГ.

Это решение может иметь долгосрочные последствия для партнерских отношений Молдавии с другими странами СНГ, а также влиять на ее политические и экономические взаимодействия в регионе. Каким образом эти изменения повлияют на динамику и структуру международных отношений Молдавии, время покажет.