Украина вносит Alibaba Group в список "международных спонсоров войны" из-за деятельности в России

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) приняло решение внести китайский холдинг Alibaba Group Holding Limited в список "международных спонсоров войны". Официальное заявление об этом было сделано в ведомстве.

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Как указано в заявлении НАПК, причиной данного шага стало продолжение деятельности компании на территории России. Власти Украины считают, что поддержка бизнес-проектов в России может быть интерпретирована как косвенная поддержка военных действий.

Согласно информации из НАПК, в списке числятся десятки международных компаний. Ведомство неоднократно подчеркивало, что главная цель составления данного перечня — вынудить бизнес уйти из России, чтобы ослабить её экономическую позицию.

Это решение НАПК не является беспрецедентным и уже вызвало международные скандалы. Напомним, что ранее из-за включения венгерского банка OTP в данный список, Венгрия блокировала выделение очередного пакета помощи Украине по линии Евросоюза.

Alibaba Group, крупнейшая интернет-компания в Китае и владелец платформы онлайн-коммерции AliExpress, активно работает на российском рынке через дочернюю компанию, зарегистрированную в Сингапуре — Aliexpress Russia Holding Private Ltd. В 2022 году фирма заработала 16,3 млрд рублей.

Включение в данный список может иметь серьезные последствия для Alibaba, поскольку компания рискует столкнуться с санкциями и ограничениями на уровне государств и международных организаций.

Этот шаг Украины акцентирует внимание на сложный вопрос о том, как корпоративные интересы и международная политика могут пересекаться и создавать дипломатические напряжения в нестабильных временах.