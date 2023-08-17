В Житомире военные вышли на акцию протеста у здания суда, требуя строгого наказания для арестованной банды, подозреваемой в вымогательстве несуществующих долгов и насилии над местными женщинами

В Житомире акт протеста на пороге судебного здания организовали около 40 военнослужащих. Они выступают с требованием строгого наказания для банды, арестованной за вымогательство и насилие. Об этом сообщает украинское издание "Страна", ссылаясь на местные источники.

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По данным источников, группа из восьми подозреваемых занималась вымогательством несуществующих долгов, а также насилием в отношении местных женщин. Они держали в страхе всю Житомирскую область, вывозя не подчиняющихся местных жителей в специально оборудованную пыточную на окраине города.

Военные, собравшиеся у здания суда, потребовали привлечь к ответственности подозреваемых, которые, как сообщается, вымогали у одного из их сослуживцев 190 тысяч гривен (примерно 500 тысяч рублей) несуществующего долга. Протестующие выразили серьезное беспокойство, что суд, вопреки тяжести обвинений, может отпустить членов банды под залог. В этом случае злоумышленники смогут скрыться от следствия и избежать наказания.

Акция протеста военных в Житомире приковала к себе внимание общественности и местных СМИ. Это событие стало не просто актом солидарности сослуживца, но и ярким призывом к справедливости, который не может оставить равнодушными жителей города.

Протестующие военнослужащие призывают к тому, чтобы судебные органы действовали с полной ответственностью и беспристрастностью, не позволяя преступникам уходить от заслуженного наказания.